Aiuti alle famiglie danneggiate, nuova iniziativa

Due buoni da mille euro spendibili da Ikea consegnati ad altrettante famiglie campigiane rimaste vittime dell’alluvione. Una bella iniziativa di solidarietà resa possibile dalla "Gastronomia Baroni" (con sedi a Poggio a Caiano e, soprattutto, a San Piero a Ponti) che si è avvalsa della collaborazione del quotidiano on line Piananotizie.it, che ha messo a disposizione, gratuitamente, alcuni delle immagini scattate da Roberto Vicario durante i terribili giorni del novembre scorso. Proprio grazie a queste foto, infatti, nel mese di dicembre la "Gastronomia Baroni" ha realizzato il consueto calendario dell’anno nuovo da donare ai propri clienti ai quali però questa volta veniva chiesta un’offerta. I calendari hanno avuto subito un riscontro positivo, per la qualità delle foto ma soprattutto per l’obiettivo prefissato, e martedì c’è stata la consegna dei buoni da parte di Gianni Baroni. Tutto questo è stato possibile nella sede di Macramè Cooperativa Sociale, in via Giusti a Campi, guidata dal presidente Alessandro Guarducci, realtà attiva da tempo sul territorio e che nell’integrazione e nella solidarietà ha alcuni dei capisaldi della propria mission. Circa 250, infatti, sono le famiglie che segue costantemente a stretto contatto con l’assessorato ai servizi sociali.