Aiuti alimentari per le famiglie. Che successo

Si è conclusa a Pontassieve la consegna dei pacchi alimentari a cento famiglie bisognose. L’iniziativa è stata promossa da Misericordia di Pontassieve con il supporto di Assicurazioni Generali. L’agenzia di Pontassieve di Aurelio La Rocca e Maurizio Franchi non è nuova a queste iniziative: tutto è nato infatti durante la pandemia e, quest’anno, sono state oltre cento le famiglie che hanno potuto beneficiare di questo pacco alimentare. Si è trattato di un’importante iniziativa in grado di offrire un sostegno concreto a chi si trova in un momento non semplice della propria vita. Il progetto si è rivelato davvero molto utile ed in grado di offrire un sostegno tangibile. Anche per questo, da parte degli organizzatori, c’è il concreto auspicio che – nel corso del tempo – il progetto possa estendersi, trovando in corso d’opera altre forze in grado di mobilitare ulteriori aziende, realtà o semplici cittadini che volgliono unirsi al percorso, con l’obiettivo così di aumentare il numero dei pacchi e di allargare la platea delle famiglie sostenute. Il cui numero è già oggi importante, ma che, con ulteriori sostenitori, potrebbe diventare molto più ampio.

Leonardo Bartoletti