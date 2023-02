"Aiutatemi a trovare l’accoltellatore" Appello social dell’edicolante ferito

Un appello social per trovare informazioni utili a individuare il responsabile dell’aggressione all’edicolante di Querceto, avvenuta domenica 5 febbraio. A postarla sul gruppo Facebook "Abitanti di Sesto Fiorentino" è la vittima, Paolo Colella, gestore della "Queen edicola" di via Scarpettini, accoltellato alla schiena durante una rapina e solo per fortuna ferito in maniera non grave: "L’invito – racconta – è rivolto a chi venisse a conoscenza di notizie e voci su questo episodio perché si facciano vivi con le forze dell’ordine oppure anche con me che riferirò quanto mi sarà detto: qualsiasi cosa potrebbe essere utile anche se apparentemente potrebbe apparire superflua". Nel post, però, Colella ci tiene a ringraziare i sestesi anche per la solidarietà dopo il fatto drammatico di cui è stato suo malgrado protagonista: "Sono stato sommerso da messaggi, lettere, disegni telefonate – dice – un cliente mi ha chiamato anche da Dubai dove si trovava. C’è chi è venuto all’edicola solo per sapere come stavo, chi mi ha regalato dolci, cioccolatini, vino. Ho ricevuto anche la solidarietà dal sindaco che ho incontrato e da rappresentanti politici che mi hanno scritto o sono venuti a trovarmi. Non mi sarei aspettato un così grande appoggio, anche da persone che non conoscevo: ci tengo davvero a ringraziare tutta la comunità di Sesto. Grazie all’affetto di tutti sono tornato al lavoro più carico di prima".

Sandra Nistri