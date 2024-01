’Aiutami a crescere’. Donati 1400 libri alle scuole del territorio

Ben 1412 volumi sono stati consegnati alle scuole di Calenzano per il progetto "Aiutami a crescere... Regalami un libro", Grazie alla partecipazione al progetto promosso dalla casa editrice Giunti, in collaborazione con CiviCa e altre biblioteche del sistema documentario dell’area fiorentina, durante il periodo estivo in tanti, sia privati che aziende, hanno acquistato e lasciato in dono volumi per arricchire il patrimonio librario sugli scaffali delle biblioteche scolastiche. La consegna ufficiale è stata alla scuola dell’infanzia Munari: l’assessore alla cultura Irene Padovani e le bibliotecarie hanno portato i nuovi libri nel plesso e hanno incontrato i piccoli alunni. "Partecipiamo da anni al progetto – spiega l’assessore– che permette di arricchire il proprio patrimonio librario per l’infanzia, offrendo ai bambini occasioni di crescita. Il personale bibliotecario da anni si rende disponibile per selezionare il materiale nel modo migliore e più adatto alle fasce d’età".