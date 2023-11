Aiello si scopre Romantico: "Sul palco tutto il mio calore"

Altro che San Sebastiano pop. Senza canottiera e tatuaggi da aitante camionista rotto a ogni avventura sentimentale, l’Aiello trafitto dai dardi della passione sulla copertina di "Romantico", l’album che offre stasera in pasto ai voraci appetiti del Tuscany Hall (ore 21), sarebbe un altro. "È facile sentirsi un Cupido qualunque, sempre pronto a scagliare le proprie frecce" commenta il cantautore cosentino trapiantato a Roma, abbandonando idealmente la tela del Mantegna su cui ha costruito il concept dell’ultimo disco per ritagliarsi un posto tra i sentimenti dei fan. "Se vuoi raccontare l’amore vero, infatti, devi aver provato quegli strali sulla tua pelle almeno una volta".

Perché "Romantico"?

"Perché viviamo tempi tossici in cui la gente non s’incontra, non corteggia, non si dichiara, non fa sesso per paura di fallire, di sentirsi rifiutare. Ecco, io voglio buttare il cuore oltre l’ostacolo e dire con orgoglio che sono romantico, aperto agli altri, desideroso di prendersi la vita. E vorrei invitare tutti a risvegliare questo lato romantico che ognuno di noi ha, ma che negli ultimi tempi abbiamo fatto addormentare dietro dinamiche social e relazionali che non esistono".

Come intende affiorare dalle nuove canzoni?

"Come uno che non ha timore di raccontare le ferite, le cadute, né tantomeno le frecce che gli sono arrivate dalle esperienze di vita, d’amore e di malamore".

Lo show è molto fisico?

"Sì, ci metto tutto il mio calore e penso che tanto impegno alla fine paghi. Che il pubblico sia affascinato dalla vocalità ovviamente mi entusiasma, ma la vera felicità sta nel fatto che si lasci contagiare dall’entusiasmo, dall’intensità, dalla carnalità che questo spettacolo, fedele alle mie origini e al mio carattere, cerca di trasmettere".

Che peso ha questo suo ritorno discografico?

"Considero ‘Romantico’ un disco molto importante, perché viene dopo due anni di ‘ritiro spirituale’, chiamiamolo così, in cui mi sono preso tutto il tempo necessario per curare alcune ferite e debellare mostri che mi portavo dentro come quelle crisi di panico da cui sono uscito grazie a un percorso psicoterapeutico".

Questo cos’ha comportato?

"Mi sono riaffacciato alla scrittura con un entusiasmo che non avevo da tempo. Volevo un album diretto, immediato, fresco, con tanto r&b, ma anche un po’ di indie e di urban latin".

Da quali ’mostri’ si sentiva oppresso di più?

"Dall’ansia di dover dimostrare e dalla paura del giudizio. Fattori che nel 2021 l’esperienza di Sanremo ha elevato all’ennesima potenza. Pur arrivato, infatti, all’Ariston con un hype gigante, ho perso la serenità necessaria a raccontarmi per quel che sono. Così, più che il penultimo posto, non mi sono perdonato questa instabilità emotiva che m’ha portato a non vivere (e a non giocarmi) l’esperienza come avrei voluto. Arriveranno, comunque, altre opportunità".