"Ai nostri tempi ci bastavano le bici e le bambole Il consiglio ai giovani: abbiate sempre giudizio"

Enrica Biagioni, sestese, ex dipendente comunale, nata il 2 agosto 1952, ex studentessa del nostro istituto, ci parla di come viveva alla nostra età.

La sua carriera scolastica?

"Dopo le elementari, le uniche scuole obbligatorie, ho cominciato le medie, poi ho proseguito con le commerciali: sono stata qui sei, sette anni".

Cosa facevate nel tempo libero?

"Giocavamo in strada, andavamo in bicicletta, ci divertivamo con le bambole".

Il suo rapporto con la tecnologia?

"Ho un po’ di difficoltà come tutti gli anziani perché l’ho imparata per necessità, lavorando. Non manca la curiosità ma non avendo le basi, c’è sempre la preoccupazione di fare danni e si va avanti a tentativi".

Si trova meglio con il computer o con il telefono?

"Il computer lo so adoperare abbastanza, al telefono sono un po’ più... resistente".

Cosa pensa dei giovani?

"I giovani agli anziani piacciono tanto: sono belli e fortunati perché hanno tante cose. Certo ci vuole cautela, le molte cose portano a tante possibilità: il giudizio è la cosa principale che un giovane deve avere".