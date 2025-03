Agrometeorologia e cambiamenti climatici: incontro ai Georgofili

Firenze, 10 marzo 2025 - L'11 marzo, alle 9.30, si svolgerà all'Accademia dei Georgofili la giornata di studio: "Agrometeorologia e cambiamenti climatici: 50 anni di ricerca al servizio dell'agricoltura". Negli anni '70 in pochi sapevano cosa fossero i cambiamenti climatici e meno ancora ne parlavano, anche nel mondo scientifico. In 50 anni, la ricerca ha potuto dimostrare l’origine, l’entità e gli effetti dei cambiamenti che negli ultimi venti anni sono diventati evidenti anche alla maggior parte dei cittadini per i loro impatti a tutte le latitudini. La Giornata di studio parte da questa considerazione per ripercorrere l’iperbole che il tema dei cambiamenti climatici ha assunto, con particolare attenzione al mondo rurale. Verrà anche ripercorso lo sviluppo di strategie di riduzione del rischio climatico in agricoltura, nei paesi sviluppati ed in quelli in via di sviluppo.