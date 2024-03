Agriturismi Il monito di Coldiretti: "Ora trasporti migliori per crescere"

Sono più di cento le strutture agrituristiche del Mugello. Che nella mattina di giovedì 29 Febbraio si sono ritrovate nella sala stampa dell’autodromo del Mugello per una iniziativa di formazione, alla quale erano presenti anche diversi amministratori locali. L’evento è stato promosso da Coldiretti Firenze – Prato, insieme a Campagna Amica e Terranostra, con l’obiettivo di fornire agli operatori agrituristici dell’area aggiornamenti e novità legislative e procedurali. "E’ un’iniziativa di settore, con aspetti tecnici – nota il segretario di Coldiretti Mugello Matteo Borselli – alla quale abbiamo voluto invitare anche tutti i sindaci della zona, Occorre utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per la promozione del territorio e per lanciare un messaggio circa le tante eccellenze che caratterizzano il Mugello". Raffaele Edelmann, titolare del Poggio alle Ville di Mucciano (Borgo San Lorenzo) è presidente regionale di Terranostra, l’associazione toscana degli agriturismi, ed è ottimista: "Il settore anche in Mugello è in ripresa, ci sono buone prospettive per il futuro, e stiamo lavorando per incrementare le esperienze che le strutture agrituristiche possono offrire. L’obiettivo, è quello di intercettare maggiormente i flussi turistici richiamati dalla visita di Firenze, per offrire la natura e l’enogastronomia che ci caratterizza". Come numero di camere i cento agriturismi mugellani sono il più grande "albergo" nelle campagne mugellane. "Intanto – nota Edelmann - bisogna dire che forse quelli che emergono non sono neppure tutti. Ma il Mugello è molto ampio e vario. La concorrenza fa bene. Siamo in un contesto che può soddisfare tutti e fare numeri sempre maggiori".

E gli operatori hanno al loro fianco Coldiretti. Il direttore di Coldiretti Toscana Angelo Corsetti ha fatto un appello alle istituzioni: "Molti operatori ci segnalano la necessità che siano adeguati e migliorati i trasporti. Se vogliamo portare i flussi turistici di Firenze anche in Mugello le persone devono raggiungere la zona con più facilità, rispetto a servizi ferroviari e stradali oggi inadeguati. E anche sui collegamenti internet c’è ancora molto da lavorare".

Paolo Guidotti