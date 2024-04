Agricoltura: un progetto contro la siccità

La siccità rappresenta una sfida sempre più urgente per gli agricoltori, minacciando la sicurezza alimentare e causando gravi perdite economiche. Il progetto Sighting – sviluppato da Università di Perugia, Università Niccolò Cusano e Cnr e co-finanziato con fondi Next Generation EU - mira a sviluppare soluzioni innovative per mitigare gli effetti della scarsità d’acqua e migliorare la resilienza del settore agricolo.

Tra gli obiettivi principali del progetto figurano il censimento e studio dettagliato dei laghetti di raccolta delle acque del loro potenziale contributo alla mitigazione degli effetti della crisi idrica sul settore agricolo anche in aree vulnerabili e marginali; la definizione di indicatori per quantificare il potenziamento della resilienza delle risorse rurali e idriche al cambiamento climatico; la qualità dell’acqua/sedimenti; lo sviluppo di un tool di supporto decisionale multi-criterio per valutare l’offerta di Servizi ecosistemici dei laghetti collinari basato sugli indici; l’utilizzo di tecnologie di modellazione avanzata e di dati satellitari per l’individuazione dei laghetti e per la loro caratterizzazione in termini di volumi immagazzinati e di qualità delle acque; la ricerca e valutazione di soluzioni intelligenti per la gestione sostenibile dei laghetti, comprese pratiche di gestione dei sedimenti e di programmazione delle azioni di manutenzione; la promozione di programmi educativi e campagne di sensibilizzazione per agricoltori e comunità locali sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. Il progetto si basa su un approccio multidisciplinare riunendo studiosi nel campo dell’ingegneria agraria, idraulica e idrologia, della geologia e della chimica delle acque. Hanno inoltre manifestato ufficialmente il loro interesse istituzioni e organizzazioni di settore e governative che verranno coinvolte con l’obiettivo di collaborare e sviluppare strategie pratiche ed efficaci.