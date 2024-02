Agricoltura, bandi per 245 milioni

Approvata la tempistica di tutti i bandi in uscita nel 2024 in Toscana per il settore dell’agricoltura, per un totale di 29 bandi per complessivi 245 milioni di euro e che consentirà al mondo agricolo e forestale di programmare in tempi congrui le attività e gli investimenti che intende realizzare. La Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato il cronoprogramma dei bandi Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per il 2024, sia riguardo alla programmazione del Psr 2014-2022 (Programma di sviluppo rurale), sia riguardo alla nuova programmazione del Csr 2023-2027 (Complemento regionale per lo sviluppo rurale). "La nuova Politica agricola comune (Pac) - sottolinea Saccardi - mira a rafforzare ulteriormente il contributo dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell’Ue, pertanto anche l’impostazione del nuovo Csr tiene conto di queste priorità".

In particolare, per i bandi Psr 2014-2022, si tratta di quelli del vecchio ciclo di programmazione, ne sono previsti tre e riguardano le indennità compensative per le zone montane e svantaggiate (totale 10 milioni). Per i bandi del Csr 2023-2027, è la seconda annualità di avvio: 26 bandi di cui 11 per interventi ambientali, cioè a premio; 15 relativi a interventi a investimento, per un totale di risorse per il 2024 pari a 235 milioni, importo che rappresenta oltre il 31% della dotazione complessiva del quinquennio di programmazione assegnata alla Toscana per lo sviluppo rurale, pari a poco meno di 749 milioni euro".