Agricoltori La ricetta anti siccità "Iter più snelli per costruire invasi"

di Emanuele Baldi

"Serve la pioggia, anche se ancora qui da noi la situazione non è critica come altrove". Francesco Colpizzi, freschissimo di nomina alla presidenza, dell’Unione degli agricoltori di Firenze invoca subito Giove Pluvio a darsi una mossa.

Presidente, la terra soffre

"Sì anche se devo dire che rispetto ad altri territori flagellati dalla siccità la zona fiorentina, che ha ancora una prevalenza di colture aroboree come olivo, vite e frutti, non ha ancora grossi problemi. Certo che i fiumi sono bassi e i bacini soffrono. Prerò guardi posso dirle che in questo periodo non è che sia piovuto meno del 1988 o 1990. Il problema è che piove peggio".

In che senso?

"Si alternano lunghi periodi di siccità a scrosci violenti che non servono a molto perché l’acqua scivola via. Ecco, serve una politica dell’acqua".

Cosa chiede alle istituzioni?

"Innanzitutto che venga alleggerito il carico burocratico per la creazione di laghetti collinari. Oggi è più complicato avere i permessi per un piccolo invaso che costruire una centrale nucleare".

Quante aziende li hanno?

"Mah, forse l’1%..."

Praticamente nessuno. Sarebbero così utili?

"Un laghetto medio può contenere 10 milioni di metri cubi d’acqua".

Che servono per irrigare quanta terra?

"Un 40-50 ettari. Poi certo dipende dalla pioggia, ma sarebbero un grande aiuto".

Quanto dovrebbe piovere per salvare la stagione?

"Basterebbero una settantina di millimetri al mese con intensità bassa fino a giugno, luglio".

Altre istanze?

"La lista è lunghissima. Intanto chiediamo di trovare un meccanismo che finanzi l’olivicoltura direttamente. Fondi alle aziende senza soggetti intermedi".

Poi?

"Una politica del lavoro seria. Rischiamo di perdere delle professionalità nel personale e nelle maestranze".

Gli ungulati, un bel problema

"Come i lupi. sempre più in sovrannumero: va riportato il numero entro livelli di tolleranza. Creano danni a allevamenti e all’equilibrio dell’ecosistema".