Agosto Anziani a Villa Bracci Come battere caldo e solitudine con il sorriso e tante attività

Con lo slogan ‘Dai un calcio alla solitudine… c’è Agosto Anziani’ anche quest’anno l’Associazione di Promozione Sociale Villa Bracci ha presentato il progetto ‘Agosto Anziani 2023’ in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali e il Quartiere 2. Il progetto, gestito dai volontari di Villa Bracci per superare il disagio che gli anziani soffrono restando soli. Come riuscirci? Creando un ambiente familiare che va dall’accoglienza mattutina, seguita da attività ricreative, poi alle 12,30 pranzo e breve riposo. Dalle 15,30 attività varie, segue merenda e ritorno a casa. Le attività comprendono gite fiorentine, mercante in fiera e tombola, spettacoli, ginnastica, cruciverba, interviste e tanto altro. Il costo è di euro 8,50 al giorno, ma per coloro che hanno problemi economici la spesa sarà a carico dell’Associazione. Per le iscrizioni telefonare a Villa Bracci allo 055.691536.