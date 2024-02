Agorà della salute, che successo. Idee, soluzioni e problemi al vaglio

di Paolo Guidotti

Le ’Agorà della Salute’, lanciate dalla società della salute Mugello, funzionano. Dopo quella tenutasi a Marradi, anche quella di Barberino di Mugello, con ottanta partecipanti, amministratori, operatori, rappresentanti delle associazioni di volontariato, ha visto una partecipazione attiva. Ne fa un primo bilancio Paolo Omoboni, presidente della Sds Mugello. "Le agorà stano riscontrando un clima davvero costruttivo – spiega –. Sono arrivate anche critiche, rispetto ad alcune decisioni o ad alcuni servizi, ce lo aspettavamo. Ma nell’ottica di dare il proprio contributo per migliorare una risorsa della comunità e non di fare polemica sterile e fine a se stessa. E soprattutto sono arrivate tante proposte interessanti".

I temi principali? "Pnrr – risponde Omoboni -, ospedale di comunità e case di comunità, l’emergenza urgenza e il trasporto sanitario, la continuità ospedale-territorio, il punto unico di accesso e i percorsi integrati sociosanitari". E, dice il presidente, sono arrivate proposte "molto concrete, faccio qualche esempio: per il trasporto sanitario si chiede di tener presente non solo Isee ma anche il numero di cicli di terapie che una persona deve affrontare; si indica la necessità di una tecnologia accessibile anche ai meno digitalizzati; e di azioni di sensibilizzazione e incentivi per avvicinare i giovani al volontariato, ed anche di aumentare il coinvolgimento del terzo settore nella progettazione".

Omoboni continua: "Ribadisco quanto affermato dal Direttore della nostra Sds Marco Brintazzoli. La sfida dei prossimi anni – aggiunge – è la realizzazione del modello della casa di comunità. Un luogo fisico in grado di racchiudere percorsi integrati, definiti e strutturati per i servizi socio sanitari del territorio". In Mugello sono previsti un "Ospedale di Comunità a Borgo San Lorenzo con l’ampliamento del Poliambulatorio, e contemporaneamente partiranno cinque case di comunità spoke in altri comuni", continua. La realizzazione si attuerà "nell’arco dei prossimi tre anni, ma non c’è Casa di Comunità senza una comunità forte e coesa e senza una partecipazione alla programmazione dei servizi. Questo il senso delle Agorà, e mi sento di dire che questo percorso ha prodotto risultati molto buoni".