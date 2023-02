Agonia ex Lambruschini Va deserta l’asta per la riqualificazione

Un altro ostacolo per la nuova vita delle ex Lambruschini: l’edificio dove un tempo c’erano le scuole nel cuore di Figline, non ha trovato alcuna ditta disponibile a effettuare i lavori di ristrutturazione e riqualificazione che lo devono far diventare un "palazzo della cultura" con al piano terreno la nuova sede della biblioteca, sale polivalenti e l’archivio comunale. Nessuno ha risposto al bando di gara per un importo base di 4.271.874,17 euro al netto di Iva e oneri finanziati con un fondo PNRR da 1,5 milioni di euro e con gli altri di investimento comunale con mutuo a costo zero dall’Istituto per il Credito sportivo. La gara, che scadeva il 7 febbraio, è andata deserta. Ora il Comune ci riprova, riaprendo il bando con termine ultimo stavolta fissato il 28 febbraio e anche cambiando le modalità di offerta: la gara diventa a procedura negoziata, grazie alla quale è la stazione appaltante, ossia l’amministrazione, a mandare una lettera d’invito a quegli operatori economici che sa potrebbero essere interessati. Chi si aggiudicherà il bando, dovrà partire col cantiere entro l’estate prossima con lavori della durata di 450 giorni naturali, ossia 15 mesi. Nessun ritardo sui tempi dunque, assicurano dal Comune: il cronoprogramma non slitta di un giorno per una riqualificazione attesa da anni. Nel 2006 l’allora amministrazione Nocentini partecipò a un bando regionale per realizzare nelle ex Lambruschini un luogo di cultura e uffici pubblici. Nel 2010 tutto fu sequestrato per un’indagine della magistratura su presunte irregolarità. Dopo 5 anni arrivò l’assoluzione di tutti gli imputati. Nel 2016 fu annunciata la ripartenza dei lavori, con conclusione prevista nel 2018. Ma è passato ancora altro tempo.

Manuela Plastina