Ago e filo per ritrovare il bandolo dell’antiviolenza

Il "Gruppo cucito e ricamo" all’opera per il "Progetto 1522", iniziativa della Fratellanza popolare valle del Mugnone, che prende il nome dal numero antiviolenza e stalking, ed è finalizzata all’apertura nella sede di Caldine di uno sportello di ascolto per le donne in difficoltà. Nasce dalla loro mani (foto) infatti il fiore rosso della spilla che i volontari dell’associazione indossano sulla divisa dallo scorso 8 marzo, quando il progetto ha preso ufficialmente il via.

"Un grande grazie alle signore per l’entusiasmo con cui hanno partecipato, da protagoniste, allo sviluppo di questo importante progetto – dice il presidente della Fratellanza Fabrizio Ulivieri –. Realizzato il gadget, torniamo a chiediare la collaborazione di tutti per coniare anche uno slogan accattivante da utilizzare per la promozione dell’iniziativa sui social e nelle varie manifestazione che organizzeremo". Per farlo è stato indetto il concorso "Frase significante". La partecipazione è libera. Le proposte si raccolgono presso l’associazione.

D.G.