Ago e filo Le ultime artiste "Ma dal Comune mai spazi"

di Emanuele Baldi

Due pesciolini in bianco che sembrano nuotare nell’aria morbida di primavera, realizzati magistralmente a tombolo. Un Arlecchino che incrocia colori dolci e vivi. I fiori di Gabriella, 94 anni, ai quali manca solo il profumo che ago e filo non possono infondere. Una carrellata di piccoli delicati capolavori, figli di passione sincera e accortezze antiche, si annida nei locali della Galleria "Gadarte" di via Sant’Egidio dove la mostra “Intrecci” di Fili e di Amicizia. Ricami, merletti e patchwork resterà visitabile fino al 23 marzo (orari 10-13 e 15,30-18,30).

Sono "piaceri degli occhi e dell’anima" le tante opere realizzate con pregevole maestria da socie e allieve de II Club del Punto in Croce, associazione che, nel corso di quasi 30 anni, ha insegnato a tantissime signore e signorine una varia gamma di tecniche legate all’ago e al filo.

Patrizia Pietrabissa, la presidente del club, racconta cosa significa un’esperienza simile: "E’ passione pure, senza fini di lucro, portata avanti da persone che conoscono tecniche che rischiano di andare perdute". Il motivo è un sassolino dalla scarpa che non ne vede l’ora di saltar fuori: "Fare didattica è sempre stato il mio desiderio, così come quello di aiutare a trasmettere queste esperienze in una città come Firenze dove la qualità e l’artigianato hanno sempre significato tanto – riflette – Ma forse questo mondo non genera soldi e per questo non lo si sostiene. siamo rimaste solo una trentina".

"Il Comune – prosegue la presidente – non ci ha aiutato in 29 anni di vita della nostra associazione e ormai sarebbe decisamente tardivo" perché "non abbiamo più le energie per portare avanti il nostro discorso a lungo". "Hanno colpevolmente perso l’occasione per aiutarci concedendo una stanza per i nostri incontri settimanali, e offrendoci spazi istituzionali per le nostre esposizioni" aggiunge poi Pietrabissa che racconta come gli spazi in via Sant’Egidio siamo stati pagati "ma lo facciamo a una associazione culturale no profit, Gadarte, non come affitto, bensì come una sorta di rimborso spese". Cuscini, quadretti, merletti, ricami.

La mostra è un tuffo in un mondo di raffinata maestria che rischia di non avere un futuro con le prossime generazioni. "Volenterose allieve – si legge nella presentazione della mostra – che hanno voluto, con la loro partecipazione, provvedere a mantenere in vita tradizioni antiche e preziose che sarebbe drammaticamente bagnato lasciare scomparire".