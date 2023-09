Agli Allori omaggio a Oriana Fallaci: "per non dimenticare"

Oggi è il giorno dell’anniversario della morte della scrittrice Oriana Fallaci (scomparsa nel 2006) e Firenze, come ogni anno, la ricorderà con una serie di eventi. Al cimitero degli Allori è prevista una doppia cerimonia: più istituzionale al mattino (ore 11) mentre alle 18.30 toccherà all’attore e autore Ugo De Vita raccontare e leggere stralci delle opere di Fallaci. "Sono orgoglioso di leggere e raccontare Oriana, nella sua città, quella che amava, donna e scrittrice una per la sua qualità di testimone della nostra storia recente – dichiara De Vita -. Una voce di donna libera che merita attenzione e rispetto".

Da ‘Lettera ad un bambino mai nato’ a ‘Un uomo’, da ‘La rabbia e l’orgoglio’ a ‘L’apocalisse’: al tramonto, De Vita racconterà la storia di Fallaci, delle sue opere, delle esperienze che la segnarono come quelle in Vietnam e in Messico. Alla cerimonia al cimitero degli Allori sarà presente anche il Comune con il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e i vicepresidenti Emanuele Cocollini e Barbara Felleca.

Niccolò Gramigni