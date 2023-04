Agguato sotto casa a imprenditore Rapinato da uomini incappucciati

di Lisa Ciardi

Stava tornando a casa da lavoro quando è stato bloccato e rapinato da tre sconosciuti. Vittima dell’aggressione, un imprenditore di origini cinesi di 38 anni che, martedì sera, è stato preso di mira da alcuni sconosciuti mentre rientrava nella propria abitazione, a Campi Bisenzio. In base alle prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo aveva appena parcheggiato l’auto e si era incamminato verso casa. Arrivato all’altezza del cancelletto, mentre si accingeva a entrare, sarebbe stato aggredito a scopo di rapina da tre soggetti incappucciati che lo avrebbero bloccato e quindi fatto cadere a terra. Gridandogli di stare fermo, gli avrebbero strappato dal polso un orologio di marca Udemar Piguet del valore di circa 10mila euro e il borsello che conteneva circa euro 700 in contanti. Il tutto è avvenuto in pochi istanti, senza che i banditi utilizzassero armi o oggetti contundenti. Nonostante la spinta e la caduta, la vittima non avrebbe fortunatamente riportato lesioni. Una volta rimasto solo avrebbe subito chiamato i carabinieri per riferire loro l’accaduto. In base alle descrizioni fornite dalla vittima, i malfattori avrebbero avuto carnagione olivastra e avrebbero indossato abiti scuri. Si sarebbero rivolti al 38enne rivolgendosi a lui in italiano e sarebbero poi fuggiti a piedi, prima per le vie cittadine e poi attraverso i campi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa e della stazione di Campi Bisenzio che stanno ora portando avanti le indagini, anche attraverso l’esame delle immagini delle telecamere presenti nella zona. Sono state diverse, negli ultimi mesi, le rapine ai danni di imprenditori cinesi. Conoscendo la loro abitudine di portare con sé contanti e oggetti di valore i banditi tendono infatti a prenderli di mira, aspettandoli all’uscita delle aziende o al rientro a casa.