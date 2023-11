Colpi di spranga e volti coperti, agguato ai tifosi mugellani prima della partita a Compiobbi

Firenze, 20 novembre 2023 – Un agguato in piena regola con bastoni, caschi e spranghe che ha colto di sorpresa e terrorizzato un gruppo di tifosi mugellani scesi a Compiobbi per sostenere il Reconquista, squadra di San Piero a Sieve autentica squadra rivelazione del campionato toscano di Seconda categoria girone I che da neopromossa si è presa la testa della classifica tra l’entusiasmo dei paesani.

Ieri era appunto in programma la sfida tra il Reconquista e la Ludus ’90, che disputa le gare casalinghe a Compiobbi e rappresenta, oltre alla frazione fiesolana, anche un po’ tutta la valle dell’Arno. Secondo quanto ricostruito i sostenitori del Reconquista avrebbero raggiunto il paese poco dopo ora di pranzo.

“Siamo andati in tanti, circa una quarantina. – racconta ancora scosso il presidente della società mugellana Elia Parrini – Al momento dell’aggressione però erano arrivati in paese solo una decina di nostri ragazzi. Qui, una volta scesi di auto si sono ritrovati letteralmente accerchiati da almeno una ventina di persone, tutte con il volto coperto e incappucciati, che li hanno aggrediti a con cinghie, caschi e bastoni. Le auto sono state danneggiate e anche qualche ragazzo ha riportato delle lievi contusioni. Nulla di grave per fortuna, gravissimo è semmai l’episodio".

La Ludus’90 ha ufficialmente preso le distanze dall’accaduto e si è resa subito disponibile a collaborare per ricostruire i fatti sui quali ora indagano i carabinieri. Secondo quanto appreso, all’agguato avrebbero preso parte alcuni ragazzi di Compiobbi e insieme a loro ci sarebbero stati anche giovani di altri paesi. Tutto è avvenuto al fuori dell’impianto sportivo.