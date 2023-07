Devasta il pronto soccorso e prende a calci e pugni il personale sanitario, arrestato

FIrenze, 13 luglio 2023 – Paura all’ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. Un ragazzo di 22 anni ha iniziato a devastare il pronto soccorso e aggredire il personale sanitario a colpi di calci e pugni.

È stato necessario l’intervento dei carabinieri per fermare l’uomo, un paziente tunisino di 22 anni.

I militari, oltre a trovarlo mentre stava danneggiando gli apparecchi medici del pronto soccorso e mentre stava aggredendo il personale sanitario, hanno ricostruito che prima aveva pure assalito la guardia giurata. Il 22enne infine ha anche colpito i due carabinieri.

Il personale sanitario ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni. Il tunisino è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto è stato scarcerato dal giudice e sottoposto all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.