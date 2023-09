Aggressione omofoba a 18enne a Bagno a Ripoli: Denuncia formale, via alle indagini

di Manuela Plastina

La denuncia è stata formalizzata: il 18enne di Grassina che ha subito un’aggressione omofoba da alcuni ragazzi nelle strade vicino casa si è recato dal comandante della stazione locale dei carabinieri e ha raccontato quel che ha vissuto. Per ora la denuncia è contro ignoti, ma le forze dell’ordine contano di individuare almeno alcuni degli aggressori, che con violenza si sono scagliati contro il giovane e l’amica con cui stava tranquillamente passeggiando. In particolare uno del gruppetto lo ha offeso con parole irripetibili. Hanno anche tirato contro di loro una bottiglietta che non li ha fortunatamente colpiti. Il coraggio del giovane nel raccontare ai genitori e poi pubblicamente quanto avvenuto, e la sua storia personale, ha suscitato scalpore non solo nella gente di Bagno a Ripoli. Per domani è in programma al Bagno Balena a Grassina, dietro la Casa del Popolo, un incontro sui diritti della persone LGBTI+ e delle famiglie omogenitoriali. Era già previsto, organizzato dalla commissione pace e diritti con una tavola rotonda con tante associazioni. Ma ora assume un significato diverso, dato che si svolge a pochi metri da dove è avvenuta l’aggressione omofoba.

"Purtroppo anche il nostro territorio non è immune da episodi del genere, da affrontare insieme, per costruire una comunità più giusta e inclusiva" commenta l’assessore ai Diritti Francesca Cellini. Per Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, quanto avvenuto "è un episodio grave che fa riflettere: i traumi da aggressione e ancora di più quelli generati da pregiudizi producono effetti anche gravi sulla crescita e sul benessere della persona aggredita, così come nei confronti della sua famiglia". Queste aggressioni, dice la specialista, "sono il frutto di un individualismo esasperato e di una carenza di solidarietà. Famiglie e ragazzi devono essere sensibilizzati al rispetto di tutti. Prevenire è vitale".