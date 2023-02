Dà di matto al pronto soccorso, calci a un’infermiera: denunciato

Carabinieri (foto di repertorio)

Firenze, 16 febbraio 2023 – Ha colpito a calci un'infermiera e scagliato un sasso contro un monitor nella sala d'attesa del pronto soccorso, poi è stato bloccato dai carabinieri: protagonista della vicenda un un 28enne, denunciato per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento e violazione delle norme sull'immigrazione.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio all'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, nosocomio della zona sud di Firenze. A dare l'allarme medici e infermieri mentre il 28enne di origini pakistane dava in escandescenza. Secondo una prima ricostruzione, aveva trascorso la notte in ospedale per accertamenti e oggi pomeriggio, in attesa di una visita al pronto soccorso, avrebbe aggredito un'infermiera colpendola alle gambe.

L'uomo era ancora in stato di alterazione psicofisica quando è stato bloccato dai carabinieri. Si è calmato ed è stato accompagnato negli uffici della Compagnia carabinieri Oltrarno per l'identificazione. Il giorno precedente era stato denunciato dalla polizia per un episodio analogo. L'infermiera ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni.