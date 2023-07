Aggressione tra gli ex occupanti dell’edificio in via Fanfani: spinto a terra e preso a calci

Firenze, 18 luglio 2023 – Una lunga distesa di materassi costeggia gli edifici di via Fanfani, in zona Castello, pochi metri prima dell'area dove si staglia - tra montagne di rifiuti - l’ex mobilificio Becagli.

Sulla strada sono parcheggiati abiti, valigie e tutto quello che gli ex occupanti sono riusciti a tirare fuori dalle proprie casette abusive - costruite all’interno dell’ala dell’edificio una volta dedicata allo showroom - poco prima che le fiamme assalissero l’edificio industriale lo scorso venerdì.

Le tre comunità che vivono all'interno dello stabile, romeni, rom e sudafricani, adesso si ritrovano accampati per strada, a rincorrere le zone d’ombra che gli edifici proiettano sul rovente asfalto. Una ventina di persone in totale, che in questi due giorni - dopo il riacutizzarsi ieri dell’incendio nell'area - sono stati assistiti dai residenti del quartiere, che gli hanno offerto acqua e viveri.

Nel pomeriggio si sono registrati anche dei tafferugli tra un ragazzo sudafricano, accusato da alcuni componenti di aver dato il via all’incendio, e alcuni uomini di origine rom. Dopo una prima fase di offese, i due hanno spinto a terra il giovane sudafricano, prendendolo per il collo e sferrandogli alcuni calci nelle costole. Il giovane, una volta liberatosi dalla morsa dei due, ha impugnato una bottiglia di birra di vetro e rincorso i suoi assalitori. Gli agenti delle due pattuglie di polizia presenti sul luogo hanno in poco tempo fatto tornare la situazione sotto controllo.

Nel frattempo, dentro l’area continua il lavoro dei vigili del fuoco, che stanno cercando di spegnere le ultime fiamme rimaste. La polizia fa sapere che l'intera zona verrà sigillata, perché pericolosa e pericolante. Dalle prime analisi svolte dall’Arpat, invece, emerge che i parametri dell’aria non sarebbero così critici, e non risulterebbero pericolosità per la salute pubblica.