Cascine, aggrediti due addetti alla manutenzione delle bici elettriche

Firenze, 27 luglio 2022 - Un brutto buon giorno, per due malcapitati tecnici della manutenzione delle ebike a noleggio, stamattina al parco delle Cascine, dove si registra l'ennesima aggressione. I due lavoratori, entrambi nigeriani di 40 e 45 anni, hanno sostituito le batterie di alcune biciclette elettriche, poi alle 6 hanno finito il loro turno di lavoro. Sono così rimontati sui due loro furgoni e si sono fermati a fare colazione al chiosco bar di viale Lincoln, parcheggiando perciò i veicoli.

Ma al ritorno ai camioncini, una brutta sorpresa: erano saliti a bordo due uomini, probabilmente ladri. Così è nata una colluttazione, all'esterno dei furgoni, tra i due malviventi e i tecnici, che volevano impedire ai due criminali di delinquere. Ma i malintenzionati hanno chiamato dalla loro parte tutta la gang, e i due manutentori si sono trovati in netta minoranza.

Secondo il racconto dei meccanici, uno di loro è stato picchiato e preso a calci, mentre l'altro è stato colpito con uno spray al peperoncino diretto agli occhi.

Le vittime sono riuscite dopo poco a sottrarsi al pestaggio, rimontare sui furgoni e chiamare il 112. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, gli aggressori si erano già dileguati.

Il 45enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Santa Maria Nuova, anche le sue condizioni non sono preoccupanti.