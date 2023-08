Aggressione di notte 33enne all’ospedale

Di notte, poco dopo la mezzanotte, Polizia e 118 hanno soccorso un 33enne fiorentino in via Manfredo Fanti. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento il giovane – che presentava alcune escoriazioni – sarebbe stato vittima di una aggressione avvenuta in zona, in circostanze non meglio precisate e i cui contorni restano tutt’ora da chiarire. Gli aggressori sarebbero stati, sempre sulla base di quanto raccontato dalla vittima, ma in modo confuso, un gruppetto, tutti adulti a quanto pare.

Ignoto il movente del gesto: ad ora non è stata ipotizzata una rapina, magari solo tentata. L’uomo, forse con un marcato tasso alcolemico nel sangue, è stato trasportato a Careggi per medicazioni e terapie. Non è stata resa nota la prognosi.