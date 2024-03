“Mi ha picchiato per anni”: Firenze, la compagna lo fa arrestare dopo brutale aggressione

Firenze, 15 marzo 2024 – Anni di violenze, di vessazioni. Che sono culminate con una brutale aggressione con trenta giorni di prognosi. Una donna, dopo l’ultimo episodio, ha denunciato quanto accaduto ai carabinieri.

Adesso il suo compagno, presunto autore delle violenze, è in carcere. Accade a Firenze dopo una chiamata ai carabinieri della Stazione di Santa Maria Novella. L’arrestato è un uomo di 54 anni, tunisino.

Tutto accade la sera di martedì 12 marzo. La donna, italiana, era stata appena aggredita. Esasperata, ha composto il 112. Ha raccontato delle violenze, di una vita di botte e aggressioni.

E’ stata accompagnata al pronto soccorso di Careggi con una prognosi di trenta giorni. Intanto i carabinieri arrestavano l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Per la donna finisce un incubo, un vortice di violenze che le avevano reso la vita un inferno. L’uomo è in carcere a disposizione della procura di Firenze.