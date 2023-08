Uil Pa: “Aggredito un poliziotto penitenziario a Firenze”

Firenze, 7 agosto 2023 - Il sindacato UilPa Polizia Penitenziaria rende noto che un sovrintendente è stato aggredito nel carcere di Sollicciano a Firenze da un detenuto nordafricano, arrivato, peraltro, dopo una lunga serie di trasferimenti per analoghe violenze contro il personale di custodia.

Secondo quanto riferito dalla sigla, "il detenuto che si era procurato una lama rudimentale ricavata dal fondo in lamiera di una bomboletta, intenzionato a non rientrare nella propria stanza, si è seduto lungo le scale bloccando il passaggio a chiunque. Il sovrintendente ha provato ad instaurare un colloquio per comprendere il motivo del suo malessere ma, in tutta risposta, è stato aggredito fisicamente con un pugno in pieno volto che gli ha spaccato il labbro e provocato giramenti di testa tanto da dover essere accompagnato al locale pronto soccorso per le cure del caso".

Spiega Laura Pierini, segretario territoriale di Uil Pa Polizia Penitenziaria: "Il carcere di Sollicciano è sempre più terra di nessuno e la situazione sta degenerando a ritmi vorticosi. Non siamo solo noi, come organizzazione sindacale a dirlo. Un articolo della giornalista Gaia Tortora parla di condizioni assimilabili alle carceri egiziane. Condizioni igieniche assenti, violenze fra detenuti a causa anche della produzione non autorizzata di alcool in sezioni dove la totale apertura altro non fa che ricreare quegli ambienti criminali esterni di prevaricazione dei più forti sui più deboli".

Per Antonio Mautone, segretario provinciale, "tutto questo è il frutto di una sempre più deficitaria gestione della sicurezza mentre l'amministrazione risulta sorda e assente. A farne le spese tutti gli operatori di Polizia Penitenziaria ed anche i detenuti stessi costretti a sopravvivere in un ambiente dove la illegalità fa da padrona. Si richiama quindi sempre più a gran voce un intervento da parte di tutte le Autorità prima che la situazione sfugga totalmente di mano con risvolti anche drammatici e contestualmente sarebbe forse opportuno valutare un avvicendamento dei vertici dell'Istituto Fiorentino".