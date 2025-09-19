Firenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro

Firenze, 19 settembre 2025 – Un colpo alla testa, sferrato in pieno giorno, tra i passanti di una via, Borgo la Croce, piena di gente nel pomeriggio.

Sull’episodio, dai contorni ancora poco chiair stanno cercando di far luce gli agenti delle volanti, intervenuti a supporto di un’ambulanza del 118.

All’ospedale di Santa Maria Nuova è finito un uomo originario del Bangladesh.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, sarebbe venuto a lite con un altro soggetto, che, al culmine della rabbia, lo avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente.

All’arrivo della polizia, l’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce. Il ferito, anche per il trauma subito, non ha saputo dare indicazioni più precisi sull’identità dell’aggressore, sui motivi dell’alterco e neanche sulla via di fuga intrapresa. Non è stato rinvenuto neanche l’oggetto usato nell’aggressione.

La polizia dovrebbe acquisire alcune telecamere presenti nella strada, una delle vie più frequentate della città, su cui si affacciano tantissime attività commerciali.

Arrivato al pronto soccorso e medicato, le condizioni dell’uomo aggredito sono apparse buone.