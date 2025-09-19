Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaFirenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro
19 set 2025
STEFANO BROGIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Firenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro

Firenze, colpito alla testa in mezzo ai passanti. Caccia all’aggressore in pieno centro

La vittima dell’aggressione, bengalese, è stato trasportato a Santa Maria Nuova. S’indaga sulla lite. E’ stato usato un oggetto contundente, che però non è stato ritrovato

Un momento dei soccorsi in Borgo La Croce all'uomo aggredito in mezzo ai passanti

Un momento dei soccorsi in Borgo La Croce all'uomo aggredito in mezzo ai passanti

Per approfondire:

Firenze, 19 settembre 2025 – Un colpo alla testa, sferrato in pieno giorno, tra i passanti di una via, Borgo la Croce, piena di gente nel pomeriggio.

Sull’episodio, dai contorni ancora poco chiair stanno cercando di far luce gli agenti delle volanti, intervenuti a supporto di un’ambulanza del 118.

All’ospedale di Santa Maria Nuova è finito un uomo originario del Bangladesh.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, sarebbe venuto a lite con un altro soggetto, che, al culmine della rabbia, lo avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente.

All’arrivo della polizia, l’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce. Il ferito, anche per il trauma subito, non ha saputo dare indicazioni più precisi sull’identità dell’aggressore, sui motivi dell’alterco e neanche sulla via di fuga intrapresa. Non è stato rinvenuto neanche l’oggetto usato nell’aggressione.

La polizia dovrebbe acquisire alcune telecamere presenti nella strada, una delle vie più frequentate della città, su cui si affacciano tantissime attività commerciali.

Arrivato al pronto soccorso e medicato, le condizioni dell’uomo aggredito sono apparse buone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata