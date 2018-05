Firenze, 10 maggio 2018 - Per la tentata rapina al dipendente del Caffè La Posta in via Pellicceria del 20 marzo scorso i carabinieri hanno individuato e arrestato il colpevole.

Meroledì sera i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un senegalese di 22 anni, considerato l’autore del tentativo di rapina.

L’aggressore voleva rubare lo zaino al dipendente di 42 anni del Caffè, Naomasa Masuda, mentre, all'alba, stava aprendo il locale. L'aggressore gli lanciò contro un mattone, minacciandolo poi di "tagliargli la gola".

L'indagine - condotta dai carabinieri e coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Solinas - ha portato ad analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza e l'aggressore è stato riconosciuto dalla vittima.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze (Sara Farini) ha così firmato l'ordinanza di custodia cautelare e il giovane senegalese è stato portato in carcere a Sollicciano.

"Quando ho infilato la chiave per aprire – raccontò il barista al nostro giornale – un uomo di colore, che avevo già visto gironzolare in zona pochi minuti prima, mi si è avvicinato con fare minaccioso. Non capivo cosa mi dicesse. Penso volesse soldi o forse aspettava che aprissi per entrare nel bar. Ero spaventato e sono scappato".