Botte ai ragazzi del liceo in gita. E’ ancora caccia alla baby gang

Firenze, 29 aprile 2023 – Non è più neanche un sospetto, ma qualcosa di concreto e ripetitivo. E allarmante: c’è (almeno) una baby gang nel centro che compie vari tipi di angherie. L’ultima, è quella nei confronti di una scolaresca di un liceo romano, undici femmine e quattro maschi, più la loro insegnante, che sono incappati nel gruppo - formato probabilmente da giovani nordafricani - mentre mangiavano un panino al fast food prima di prendere il treno per tornare nella capitale.

L’episodio è stato ricostruito da personale della polfer, che ha ascoltato velocemente i ragazzi prima che salissero sul treno diretto a Roma. Non si possono dunque escludere sviluppi e aggiornamenti.

La ricostruzione della disavventura è comunque la seguente: intorno alle 20 di giovedì sera, la classe di studenti si stava recando a piedi alla stazione di Santa Maria Novella per prendere il treno che li avrebbe riportati a casa. In piazza della Stazione, il gruppo di giovani romani, composto in prevalenza da ragazze, avrebbe incrociato la gang, circa una decina di “galletti“ (probabilmente marocchini e probabilmente minorenni pure loro) che hanno iniziato a rivolgere attenzioni non gradite all’indirizzo delle liceali. Per porre fine a questi approcci, sarebbe intervenuto un compagno di classe. Ma non è riuscito nel suo intento. Il gruppo di stranieri si è rivoltato, è nato un battibecco generale.

Sarebbero volati schiaffi, a farne le spese almeno uno studente in gita (probabilmente quello che era intervenuto in difesa delle compagne) e nel caos scatenatosi anche l’insegnante che accompagnava la scolaresca, intervenuta per dividere le due fazioni e mettere al sicuro i suoi ragazzi, ha rimediato qualche spintone. Le vittime dell’aggressione si sarebbero poi rifugiate in stazione dove, poco dopo, hanno preso al volo il treno per rientrare a Roma. Nessuno sarebbe ricorso, nella circostanza, ad eventuali cure mediche.

Anche se, fa sapere la struttura della comunicazione della questura, la ricostruzione è avvenuta esclusivamente sulla base di una segnalazione dell’accaduto alla Polizia Ferroviaria che sta ora compiendo ulteriori accertamenti sulla vicenda.

Un paio d’ore prima, sempre nella zona di piazza della Stazione dove c’è stato l’alterco, un 19enne romano (ma non risulta connesso alla scolaresca) sarebbe stato invece scippato della catenina d’oro, che portava al collo. Anche in questo caso l’autore del gesto sarebbe stato un ignoto giovane cittadino straniero. Pure su questo episodio indaga la polizia. Ma il centro, ormai da mesi, è costellato di questi fatti.