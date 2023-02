Graffia l’arbitro e lo minaccia, allenatore squalificato per due anni

Firenze, 16 febbraio 2023 – Maxi squalifica per l'allenatore Massimo Bartoli della società cittadina Sancat. E’ stato squalificato per 2 anni dal giudice sportivo per aver graffiato il volto all'arbitro in un campionato di calcio giovanile a Firenze. Deve stare fuori per due anni, fino al 15 febbraio 2025.

Il fatto è avvenuto al termine della partita Sancat-Molinense valida per il campionato giovanile Under 16 Allievi 'B' e conclusa col punteggio di 5-2 in favore della squadra ospite. Bartoli, dopo aver offeso e minacciato il direttore di gara durante lo svolgimento della gara, spiega la motivazione, "entrava indebitamente nel recinto spogliatoi e, dopo aver spinto ripetutamente l'arbitro, lo graffiava al volto causandogli una ferita con fuoriuscita di sangue giudicata poi guaribile in sette giorni. Successivamente, ripetendo le minacce, gli scagliava contro, senza colpirlo, anche una lancia antincendio”.

Alla Sancat, oltre ad una multa di 60 euro per aver consentito l'accesso al recinto spogliatoi a persona non autorizzata, le sono stati squalificati due dirigenti, rispettivamente fino ai prossimi 14 e 2 marzo e per una giornata un calciatore.