Aggressione a volontari ambulanza: la violenza contro il personale sanitario in un mondo a rovescio

Cane

Questa ci mancava. Forse. Nella casistica di offese, insulti, violenze di cui è vittima il personale sanitario, mancava che qualcuno aggredisse i volontari di un’ambulanza che soccorreva una moribonda per un motivo urgente, certamente superiore all’emergenza di una vita in pericolo: un divieto di sosta. Nell’episodio accaduto a una squadra della Misericordia di Fiesole, rea di aver parcheggiato su un passo carraio, c’è un esemplare riassunto di questo nostro mondo a rovescio. C’è soprattutto la rabbia serpeggiante, la violenza oramai endemica sbocciata e cresciuta nel post Covid. Con una società da lettino dello psichiatra, in cui però la ferita del lockdown finisce per essere spesso la giustificazione per ogni devianza. Ovviamente non bisogna generalizzare. Firenze, città delle Misericordie, resta capitale dell’altruismo. Però, meglio stare attenti a tutti e a tutto, persino ad accudire (in divisa) una signora colpita da ischemia, avendo lasciato l’ambulanza dove si poteva, perché poi arriva la coppia di vendicatori del parcheggio a farsi giustizia. Aprendo parentesi, tra piste ciclabili e marciapiedi-salotto, in tante strade non si può più sostare un attimo per scaricare un anziano o soccorrere un malato senza bloccare il traffico o occupare, ad esempio, un passo carraio: il che non è né intelligente, né green. Detto questo, non bisogna certo rassegnarsi all’andazzo che ci fa tirare un mezzo sospiro di sollievo perché negli ultimi mesi sono leggermente diminuite le aggressioni (centinaia) ai sanitari, almeno quelle denunciate. Perché queste persone in camice, a volte possono anche sbagliare, ma andrebbero chiuse e protette in una teca per il lavoro difficile e mal pagato che fanno: altro che aggressioni. Allora, difendiamole. Certo, l’educazione, la cultura: tutto serve. Soprattutto le divise nei pronto soccorso. E punizioni esemplari. Anche ai giustizieri del passo carraio.