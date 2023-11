Aggressione a una coppia di fidanzati. Turista americano preso a sprangate. Arrestato dalla polizia un 30enne

Un turista americano di 19 anni, alle quattro di mercoledì notte, è stato aggredito da uno sconosciuto in via Ghibellina. L’uomo di orgini africane l’avrebbe colpito al torace con un oggetto contundente, tipo una spranga, e poi è scappato. Durante l’aggressione il giovane ha perso la catenina, caduta a terra: l’ha poi recuperata. A questo punto ha dato l’allarme alla polizia, che è intervenuta sul posto. In piazza Tanucci, invece, un marocchino di 30 anni ha rubato il cellulare dalla borsa di una donna, ma è stato sorpreso dalla proprietaria e poi è intervenuto il fidanzato di lei. Ne è nato uno scontro fisico: l’aggressore gli ha lanciato contro una pinza a pappagallo e un sanpietrino, ferendolo al polso, prima di fuggire. L’uomo ha chiamato la polizia, che ha rintracciato in via Milanesi il trentenne, che ha spintonato gli agenti ma alla fine è stato arrestato. Il ferito ha avuto una prognosi di due giorni.