Aggredito agente a Firenze: UilPa su caso Sollicciano

Il sindacato UilPa Polizia Penitenziaria rende noto che un sovrintendente è stato aggredito nel carcere di Sollicciano da un detenuto nordafricano, arrivato, peraltro, dopo una lunga serie di trasferimenti per analoghe violenze contro il personale di custodia. Secondo quanto riferito dalla sigla "il detenuto che si era procurato una lama rudimentale ricavata dal fondo in lamiera di una bomboletta, intenzionato a non rientrare nella propria stanza, si è seduto lungo le scale bloccando il passaggio a chiunque. Il sovrintendente ha provato ad instaurare un colloquio per comprendere il motivo del suo malessere ma, in tutta risposta, è stato aggredito fisicamente con un pugno in pieno volto che gli ha spaccato il labbro e provocato giramenti di testa tanto da dover essere accompagnato al locale pronto soccorso per le cure del caso".