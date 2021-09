Firenze, 1 settembre 2021 - In giro è pieno di gente ‘disturbata’. Che andrà anche soccorsa e aiutata, certo, ma che nel frattempo può fare del male agli altri, passanti inermi, spesso anziani. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì a Largo Palagi, vicino al Cto. Un marocchino di 48 anni ha sputato a una donna, 60 anni circa, poi a un’altra, una pensionata di 70. L’ultima è stata anche spinta e, caduta a terra, si è rotta un polso, per lei almeno trenta...

Firenze, 1 settembre 2021 - In giro è pieno di gente ‘disturbata’. Che andrà anche soccorsa e aiutata, certo, ma che nel frattempo può fare del male agli altri, passanti inermi, spesso anziani. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì a Largo Palagi, vicino al Cto. Un marocchino di 48 anni ha sputato a una donna, 60 anni circa, poi a un’altra, una pensionata di 70. L’ultima è stata anche spinta e, caduta a terra, si è rotta un polso, per lei almeno trenta giorni di prognosi iniziale. Le volanti sono intervenute con tempestività e gli agenti, raccolte le prime informazioni, sono riusciti a intercettare l’autore del (doppio) gesto sconsiderato nella vicina via del Pergolino.

Gesto sconsiderato e, sembra, senza un ‘perché’ tale – se non da legittimarlo – quanto meno da spiegarlo. Ha chiesto l’elemosina e gli è stata rifiutata? Non si sa. Voleva una informazione per entrare in ospedale? Non si sa. E’ stato rimproverato per la mascherina non portata, o indossata male? Niente, nulla. La polizia sta cercando ancora di chiarire il movente.

Fatto certo è che qualcosa deve aver suscitato la reazione inconsulta del marocchino, a meno che qualcuno .

Un uomo e la moglie hanno assistitito alla scena, almeno in parte. La coppia fuori dall’ospedale ha visto l’uomo prendersela con la prima signora, una infermiera. Sputo in faccia, gesto davvero ignobile, e parolacce anche incomprensibili in libertà.

La signora più anziana che a sua volta aveva notato l’incredibile atteggiamento si è avvicinata ai due. Di ritorno da una visita a un familiare ricoverato al Cto è intervenuta in difesa della sanitaria. Ha provato a chiedere spiegazioni all’uomo, il motivo di quell’atteggiamento incomprensibile.

Il nordafricano ben lungi dall’essersi calmato, ha reagito ancora più in malo modo contro questa signora anche più anziana. Non ha pensato minimamente alle conseguenze, ha sputato addosso anche a lei e l’ha spintonata. Lei ha cercato di reggersi in equilibrio, non ce l’ha fatta e nella caduta a terra purtroppo ha appoggiato male l’articolazione della mano: polso fratturato. E’ stata trasportata nel vicino ospedale ne è uscita con la prognosi. Sul posto i sanitari del 118 e anche gli agenti che hanno rintracciato il soggetto a breve distanza, bloccandolo e ammanettandolo per lesioni aggravate dai futili motivi e in danno a persone anziane.

