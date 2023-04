Aggredisce un ambulante al mercato dopo che lo aveva rimproverato Denunciato dei carabinieri

Avrebbe orinato vicino a un albero adiacente una bancarella in piazza Dalmazia e l’ambulante l’avrebbe per questo redarguito ma lui avrebbe dato in escandescenza rompendo anche lo specchio utilizzato dai clienti del venditore così un passante, notata la scena, ha chiamato la polizia che, intervenuta sul posto, ha denunciato l’uomo, un 33enne, per resistenza e per porto di oggetti atti ad offendere essendo stato trovato con un coltellino e poi sanzionato per atti contrati alla pubblica decenza.

È accaduto venerdì intorno alle 13. Nonostante l’arrivo degli agenti il 33enne, marocchino, non si sarebbe calmato. Sul posto è arrivato anche il 118 che, fanno sapere gli investigatori, ha portato il 33enne in ospedale per un’eventuale valutazione psichiatrica.