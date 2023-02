Aggredisce l’arbitro e lo graffia al viso La Sancat caccia l’allenatore degli Allievi

FIRENZE

Arbitro aggredito e graffiato al termine della partita di calcio giovanile Sancat-Molinense, valida per il campionato giovanile Under 16 Allievi B e conclusa col risultato di 5-2 in favore della squadra ospite. Sul comunicato ufficiale della Federcalcio Toscana viene descritto l’accaduto: "Dopo aver offeso e minacciato il direttore di gara durante lo svolgimento della gara, l’allenatore Massimo Bartoli della Sancat entrava indebitamente nel recinto spogliatoi e, dopo aver spinto ripetutamente l’arbitro, lo graffiava al volto causandogli una ferita con fuoriuscita di sangue giudicata al pronto soccorso guaribile in sette giorni. Successivamente, ripetendo le minacce, gli scagliava contro, senza colpirlo, anche una lancia antincendio".

Bartoli ha subito dal giudice sportivo una maxi squalifica di 2 anni, fino al 15 febbraio 2025. Alla Sancat, oltre ad una multa di 60 euro per aver consentito l’accesso al recinto spogliatoi a persona non autorizzata, sono stati squalificati due dirigenti, fra cui l’addetto all’arbitro, fino ai prossimi 2 e 14 marzo e per una giornata un calciatore. Un altro episodio di violenza che si verifica nei campionati di calcio giovanile e che deve far riflettere tutti gli attori di questa disciplina, aggregativa e dagli alti valori educativi e sociali, a tenere un comportamento corretto e a farsi coinvolgere in incontri didattici e formativi promossi dalla Figc-Lnd.

Prontamente arrivano le scuse del presidente della Sancat, Antonio Calamai (nella foto): "Siamo molto dispiaciuti di quello che è successo sabato pomeriggio al campo di calcio. Ci siamo prontamente scusati con l’arbitro, la Federcalcio e la sezione arbitrale. La Sancat è una grande società presente da più di 30 anni nelle attività federali con un comportamento eccellente. Abbiamo già preso il provvedimento di allontanare definitivamente il responsabile dell’accaduto e non ci fermeremo qui. A breve altre decisioni in merito perché certi fatti non devono più succedere". Infine Calamai indica le linee guida: "Quello che è accaduto porterà una profonda riflessione su tutto il settore calcio. Nei prossimi giorni ci riuniremo convocando il consiglio direttivo per prendere provvedimenti necessari a far sì che la Sancat continui a crescere seguendo i valori che l’hanno sempre contraddistinta in un percorso sportivo, sociale ed educativo a stretto contatto con le famiglie".

Francesco Querusti