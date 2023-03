Aggrappati all’ultimo vagone della tramvia in transito La foto della bravata fa il giro del web

Aggrappati al vagone posteriore della tramvia. Lo scatto dell’ultima bravata urbana arriva da via di Novoli e sta facendo il giro dei social. Si vedono due ragazzini appollaiati sulla T2, che procede in direzione aeroporto. Un automobilista, incredulo, scatta la foto, che diventa subito virale. Non è la prima volta che succede. Secca la replica di Gest Spa, la società che gestisce il servizio tramviario: "Non si gioca così stupidamente con la propria sicurezza. Purtroppo, non è la prima volta che succede. E non è facile acciuffare i responsabili di queste bravate. Quando gli autisti se ne accorgono, chiamano le forze dell’ordine". Senza contare poi che, qualora cadessero e per miracolo si facessero poco male, prenderebbero una denuncia per interruzione di pubblico servizio.