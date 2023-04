Agenti trovano una bici da 6.000 euro Il proprietario scrive per ringraziarli "Siete professionali e determinati"

"Grazie per avermi fatto sentire protetto nella mia città" ha detto il proprietario di una bici da 6.000 euro recuperata dall’Antidegrado della Municipale che ha lavorato al ’caso’ da febbraio. Da quando agenti videro alle Cascine un giovane in abiti logori sfrecciare su una bici in carbonio. Fermato, il giovane, disoccupato, non spiegò il ’possesso’ del mezzo. Denunciato per ricettazione, sequestrata la due ruote. Poi le ricerche: telaio importato dal Canada da una azienda di Reggio Emilia per un negozio fiorentino su commissione di un cicloamatore. Gli era stata rubata dal garage. Riconoscente ha scritto agli agenti: "Voi potete chiamarla fortuna. Io credo che senza la vostra professionalità e determinazione sul lavoro, non sarebbe successo".

g.sp.