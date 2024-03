Agenti diluiti e imbuti. Vince l’effetto Serra

Funziona ‘l’effetto Serra’. La gestione della piazza per l’annunciata manifestazione degli studenti pro Palestina con concentramento davanti al consolato Usa, ha mutuato il modello che l’allora prefetto di Firenze, Achille Serra, volle per i cortei del social forum fiorentino di 21 anni fa. Presenza discreta, quella delle forze dell’ordine, diluita nelle strade attigue al percorso. In apertura del corteo un velo leggero di agenti, sfumato dalla polizia municipale per la gestione della viabilità nei delicati passaggi del centro.

Anche il consolato americano, protetto chiudendo le strade intorno in almeno due isolati attigui, non aveva presenza di uniformi lungo il perimetro della chiusura, garantito con transenne rinforzate a triangolo proprio per evitare possibili sfondamenti. Non è stato necessario. Dopo la battaglia della scorsa volta, la manifestazione questa volta è filata liscia senza alcun problema. Alla fine in piazza Santo Spirito erano presenti circa 500 persone, ma alla partenza davanti al consolato erano probabilmente trecento. La gestione dell’ordine pubblico era stata accuratamente pianificata dalla prefettura insieme alle forze dell’ordine. Nell’area del consolato Usa, chiusi il lungarno Vespucci, Corso Italia, e via Solferino, da via Magenta fino a via Curtatone. Il concentramento dei manifestanti era stato permesso nel tratto del lungarno Vespucci che va da via Curtatone fino a via di Melegnano. E gli studenti, i rappresentanti dei centri sociali e del sindacato sono arrivati proprio in quel tratto. All’altezza di piazza Goldoni e in piazza di Santa Trinita su via Tornabuoni, erano stati sistemati ulteriori blocchi con mezzi di polizia e carabinieri a osservare da lontano il passaggio dei manifestanti, che hanno sostato un attimo anche in piazza de’ Frescobaldi prima di girare in via dei Michelozzi per fermarsi in piazza Santo Spirito. Dopo l’ondata di proteste sollevate dalle manganellate della scorsa manifestazione, lo schieramento di forze per la nuova iniziativa degli studenti era sicuramente molto più ingente, ma meno visibile. Con un clima così pesante, come quello che fece da viatico al Firenze Social Forum, la scelta delle forze dell’ordine è stata sicuramente premiante perché la manifestazione si svolgesse senza problemi.

Fabrizio Morviducci