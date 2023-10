Agata Smeralda. Misericordie premiate

Mugello protagonista per l’annuale festa di Agata Smeralda. Insieme alle testimonianze dei missionari sostenuti dal Progetto,ci sono stati i canti del Coro degli Alpini del Mugello, e soprattutto, le quattro Misericordie dell’Alto Mugello, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Piancaldoli, hanno ricevuto dal Card. Giuseppe Betori e dal presidente Maurio Barsi il premio "Prima di tutto la vita" per la loro azione a servizio delle comunità in occasione dell’emergenza maltempo del maggio scorso, che ha causato gravi danni in particolare alla viabilità e all’attività agricola.