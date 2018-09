Firenze, 27 settembre 2018 - «Basta affitti turistici in nero e fuori controllo. Con la Regione Toscana abbiamo deciso di istituire un registro ufficiale nel quale inserire tutti gli appartamenti affittati ad uso turistico, con un codice identificativo obbligatorio da inserire nei portali web che offrono questi servizi».

Così il sindaco di Firenze Dario Nardella su Facebook. Per Nardella si tratta di «un primo passo concreto verso una gestione trasparente.

Uno strumento per evitare il nero e per favorire chi lavora rispettando le regole. Una conquista per contrastare il vuoto normativo nazionale a cui ancora nessuno ha voluto dare una soluzione. Firenze vuole dare delle risposte, per bilanciare turismo e residenza e combattere l'evasione senza se e senza ma».