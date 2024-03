Affitti brevi, scontro sulla nuova legge

"Una norma che mira a riqualificare il settore, favorendo gli investimenti e creando nuovi posti di lavoro". E’ chiaro Daniele Barbetti, presidente Federalberghi Confcommercio Toscana, che interviene sull’approvazione del nuovo Testo unico per il turismo da parte della giunta regionale che "contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione". Per gli alberghi, infatti, viene prevista la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni purché collocate nelle vicinanze e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva. Non solo. Per Barbetti "si tratta di una norma che favorirà anche l’occupazione e combatterà il nero, visto che in un’ottica di maggiori posti letto, le nostre strutture assumeranno maggiore personale qualificato".

Sul piede di guerra i proprietari degli airbnb. "E’ incostituzionale", dice il presidente di Property managers Italia, Lorenzo Fagnoni (e con lui Forza Italia). "Siamo al teatro dell’assurdo. Prima il Comune di Firenze e ora la Regione si arrogano poteri di cui non dispongono, invitando i singoli Comuni a decidere su una materia che non li compete", sottolinea, annunciando che la categoria è pronta a opporsi "in ogni sede", come già fatto a Firenze sul regolamento per le locazioni turistiche. Che l’unico competente in materia sia lo Stato lo ribadisce anche Gianni Facchini di Myguestfriend.

Sul tema è chiaro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Con le modifiche al testo unico sul turismo in Toscana, saranno i Comuni a decidere se sugli affitti brevi vale l’ambito che è tutelato dall’Unesco, o si consente di poter sviluppare quelle politiche che poi il Comune di Firenze ha fatto anche al di fuori dell’area Unesco. Abbiamo dato la legittimità a questo, ognuno poi la prenda e la veda come vuole. Non è la legge che abilita, ma è una norma regionale che consente ai Comuni di poter fare questi interventi in modo più o meno radicale".

Rossella Conte