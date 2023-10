Firenze e l’invasione di affitti brevi: 8 su 10 in condominio. "Troppi, faremo sciopero in piazza"

Firenze, 28 ottobre 2023 – Un intervento normativo della Regione, da prevedere prima possibile, per regolare gli affitti brevi. Lo hanno chiesto Cgil Toscana, Cgil Firenze e Sunia al convegno su ‘Abitare le città del turismo’ organizzato ieri.

"Da tempo sollecitiamo un intervento di revisione sulla normativa nazionale in materia di condominio, locazioni, fisco e turismo – hanno spiegato – ma la proposta partorita dal governo Meloni su iniziativa della ministra Santanchè non fa presagire nulla di risolutivo".

Sunia e Cgil chiedono dunque alla Regione di rafforzare i poteri dei Comuni prevedendo la loro facoltà di modifica della destinazione d’uso ai fini urbanistici (legge 86/2016) e introducendo due sottocategorie nella legge Marson, per distinguere l’uso residenziale dal ricettivo extra-alberghiero.

A scattare una fotografia della situazione cittadina, intanto, è stata l’associazione Progetto Firenze, rappresentata da Grazia Galli. Secondo lo studio, gli affitti brevi in città sono ospitati nell’80% dei casi in condomini, nel 4% in case autonome e nel 16% in porzioni di unità immobiliari.

In provincia, la percentuale di condomini scende al 68% e quella di case autonome sale al 19%. Sempre in provincia di Firenze, hanno spiegato dall’associazione, il sito AirDNA ha mappato ben 17.788 annunci (68.039 in Toscana), mentre in tutta la regione solo due Comuni (Agliana e Montemignaio) risultano non averle. Tornando in città, il 74% degli annunci Airbnb fa riferimento al quartiere 1, il 10% al Q2, il 4% al Q3, il 4% al Q4 e l’8% al Q5.

«Un dato interessante – ha spiegato Grazia Galli – riguarda la percentuale di abitazioni in categoria catastale A censite da Istat come ‘non occupate’ usate per gli affitti brevi. A Firenze si tratta del 32, in tutta la provincia del 20%. In base alle nostre analisi il 10% è già sufficiente per tagliare fuori famiglie e lavoratori dal mercato delle locazioni".

"Gli affitti brevi vanno regolamentati - ha detto Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana – perché nascondono molte volte lavoro nero e mal pagato. Il loro incremento incontrollato contribuisce poi allo svuotamento delle città e rende ancor più difficile il mercato degli affitti per chi lavora. L’aumento della cedolare secca degli affitti brevi nella manovra di bilancio del governo è una delle poche cose con ricadute positive, ma non è sufficiente. Anche sulle politiche abitative il governo non ha messo un euro. Per questo il 17 novembre scenderemo in piazza con uno sciopero generale e regionale e faremo una manifestazione a Firenze".

«Come Regione stiamo lavorando molto sull’edilizia residenziale pubblica – ha detto il governatore, Eugenio Giani – grazie a 93 milioni di euro dal Pnrr, 15 milioni dal fondo sviluppo e coesione, 10 per la rigenerazione urbana. Concordo però sulla necessità di regolamentare gli affitti brevi, partendo dalla distinzione fra residenziale puro e per l’ospitalità turistica. Non si tratta di impedire il fenomeno, ma di renderlo trasparente e regolamentato, anche tenendo conto degli passi negativi del governo in materia e della scel-ta di non rifinanziare il fondo per gli affitti".

«Lavorammo su questo tema già nella scorsa legislatura – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo - ma il governo bloccò la norma ritenendo che la competenza fosse statale. Oggi abbiamo visto quanto presentato dal governo e non siamo soddisfatti. Stiamo lavorando alla modifica del testo unico del turismo con un obiettivo: che i centri storici non diventino parchi giochi a cielo aperto".