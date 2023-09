Affitti brevi, c’è la bozza "La lotta di Firenze paga Il modello sia New York"

FIRENZE

Dopo la stretta su Airbnb e similari voluta dalla città di New York, anche in Italia avanza il percorso non proprio fluido verso il ddl sugli affitti

brevi proposto dal ministero del Turismo. Due giorni fa la titolare del dicastero Daniela Santanchè ha annunciato di aver consegnato ai soggetti interessati (cioè associazioni e sindaci che hanno partecipato alla discussione di questi mesi) il nuovo testo della proposta normativa sulle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche con "il fine di fornire una disciplina uniforme a livello nazionale nonché di contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore". La bozza ha raccolto la parziale soddisfazione del sindaco di Firenze, Dario Nardella.

"Il pressing dei sindaci e l’iniziativa di Firenze con la delibera urbanistica che mette uno stop agli affitti turistici nel centro storico stanno producendo i primi risultati. Nella bozza che ci è stata inviata c’è a prima vista un primo passo avanti, che è il limite a due alloggi per il regime fiscale agevolato. Ma da solo serve a poco. Il limite dei due alloggi per essere efficace dovrebbe anzitutto valere in assoluto per ciascun proprietario persona fisica o giuridica sulla piattaforma on line". Il modello a cui puntare per Nardella resta New York. "Qui – dice – si riporta all’origine il concetto di sharing economy limitando i cosiddetti Airbnb solo con la presenza del proprietario nell’appartamento. A questo modello dovrebbe tendere il ddl se si vogliono effetti concreti nelle nostre città dove il caro affitti e la perdita di identità culturale e sociale dei centri storici sono diventati un’emergenza".