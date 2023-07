Affidata la gestione degli olivi

L’Associazione Turistica Calenzano si occuperà per i prossimi tre anni della manutenzione e gestione delle piante di olivo di proprietà comunale. L’assegnazione è stata formalizzata con una determinazione dell’Area Ambiente e Viabilità del Comune a seguito dell’avviso pubblicato nell’aprile scorso cui hanno risposto due diversi soggetti. A maggio è stata nominata una commissione giudicatrice che ha vagliato le proposte arrivate dall’Atc e dal circolo Arci La Vedetta assegnando un maggior punteggio alla prima. Le piante di olivo, presenti in aree verdi pubbliche o in spazi agricoli del Comune, sono un migliaio: i volontari, in cambio del loro lavoro, otterranno il diritto triennale alla raccolta e all’entrata in possesso dei frutti e dei materiali olivicoli prodotti nelle stagioni di raccolta 2023, 2024 e 2025 delle piante assegnate. L’amministrazione calenzanese invece si occuperà di pagare gli oneri assicurativi.