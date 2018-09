Firenze, 26 settembre 2018 - Il forte vento degli ultimi due giorni ha costretto a terra oltre 200 passeggeri coi loro bagagli in attesa di imbarco all'aeroporto di Firenze: ieri e oggi molti voli, a causa del vento forte da nord che impediva di decollare a pieno carico, sono stati effettuati con un carico minore di bagagli e di passeggeri (ai quali sono state offerte soluzioni alternative). Dalle 15 di oggi in poi, secondo Toscana Aeroporti, il vento è calato e la situazione è migliorata: l'unico volo cancellato in giornata è stato il volo Klm per Amsterdam.