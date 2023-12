Aeroporto e Multiutility. L’ora della tregua nel centrosinistra: "Ci sarà una sintesi"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Allineati. Compatti. E pronti al dialogo, al confronto, anche su temi spinosi come l’ampliamento dell’aeroporto Vespucci e la quotazione in Borsa della Multiutility. Nella coalizione di centrosinistra che sostiene Sara Funaro (per ora) c’è concordia e, come sottolinea la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Diana Kapo, "dal primo confronto di venerdì scorso abbiamo notato che sono più i punti che ci uniscono che quelli che ci dividono". Ma SI resta ferma sulle sue posizioni, esprimendo contrarietà su entrambi gli argomenti: "Nessuna ambiguità – dice – ma siamo certi che Sara saprà fare un’ottima sintesi, in lei abbiamo fiducia". Una posizione, questa, che non si distanzia di molto dai Verdi che non hanno mai celato il loro dissenso nei confronti della pista parallela, "ma nonostante il Pd sia favorevole, alle scorse elezioni regional,ieravamo comunque al fianco di Eugenio Giani".

Dunque, né preclusioni nè veti, così come sulla Multiutility: "Si può provare a ragionare, la nostra posizione non è così netta sull’argomento. Vorremmo dialogare su tutto", spiega il segretario Egidio Raimondi.

Per i dem è Andrea Ceccarelli a a chiarire che "per Peretola, il Comune è fuori dai giochi perché la cosa non è più di sua competenza visto che ormai è entrata nel Piano aeroportuale nazionale. Quello che posso dire è che se dovesse arrivare in Consiglio qualche atto ne discuteremo insieme agli altri, e poi si vedrà". Il segretario cittadino del Partito democratico, in questo momento delicato, onde evitare frizioni con gli alleati, prova a gettare acqua sul fuoco della polemica anche sulla società multiservizi: "La quotazione è temporaneamente sospesa, se ne parlerà quando sarà il momento. Ma credo che riusciremo a trovare sempre un punto di equilibrio". Valdo Spini del Movimento di azione laburista, chiede per il Vespucci "una soluzione non troppo impattante, ma se ne deve discutere collegiarmente", mentre per la Multiutility "bisogna evitare di perderne il controllo ma non c’è una pregiudiziale di ostilità. Noi laburisti chiediamo semplicemente garanzie, e Sara saprà darcele". Un sì allo sviluppo dell’aeroporto, "ma condiviso con i Comuni dell’area metropolitana senza alcuna imposizione" è quello che vuole Maurizio Folli dei socialisti. Che è favorevole anche alla società che riunisce tutti i servizi pubblici anche se "bisogna ragionare sulla quotazione".

Infine, Azione di Calenda, e la sua rappresentante fiorentina Milena Brath, esprime un sì convinto alla pista parallela. Per due motivi: "Perché aiuterà l’economia manifatturiera ad espandersi e perché risolverà i problemi delle migliaia di famiglie di Peretola e Quaracchi che ogni giorno vedono passare sulle loro teste decine di aerei". La Multiutility, invece, "deve collocarsi nell’alveo dell’economia circolare e della sostenibilità, riducendo le tariffe e migliorando i servizi. Però esigiamo regole siano chiare, dettate appunto dalla politica".