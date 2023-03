Aeroporto Crescono gli utili

Gli aeroporti di Pisa e Firenze nel 2022 hanno trasportato 6,7 milioni di passeggeri, facendo segnare un +137% rispetto al 2021, ovvero l’81,4% del traffico complessivo registrato nel 2019. I ricavi operativi, quindi, ammontano a 76,8 milioni in aumento del 118,6% (erano 35,1 nel 2021), per un utile netto di 4,7 milioni rispetto ai 5,3 persi nel 2021. I dati emergono dal bilancio di esercizio e da quello consolidato per l’esercizio 2022 approvati dal cda di Toscana Aeroporti. Il margine operativo lordo, si attesta sui 20,9 milioni in progresso del 230,6% rispetto ai 6,3 del 2021, anno in cui la capogruppo ha beneficiato di 7,7 milioni di contributi pubblici "a parziale risarcimento dei danni subiti" a causa della pandemia. Oltre a questo, l’indebitamento finanziario netto cala, scendendo fino a 85,4 milioni (erano 98,7 a fine 2021). "Gli ottimi risultati raggiunti per entrambi gli scali confermano la significativa ripresa dei volumi di traffico e l’avvicinamento ai livelli pre-covid del 2019", osserva il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai. "Registriamo, inoltre, il ritorno all’utile di esercizio dopo i difficili anni della pandemia. Per il prossimo futuro, sebbene il contesto geopolitico e macroeconomico presenti diversi fattori d’incertezza, continuiamo a guardare avanti con fiducia e ottimismo".