Firenze, 7 agosto 2018 - Nonostante i suoi enormi limiti strutturali, i problemi del presente e le incertezze del futuro, resta l’aeroporto dei record. Non solo cresce, ma continua a fare meglio di «suo fratello», lo scalo Galileo Galilei di Pisa. Lo dicono i numeri della semestrale, approvata ieri dal Consiglio d’amministrazione di Toscana Aeroporti, che vede il Vespucci di Peretola raggiungere la quota di un milione e 300mila passeggeri, con un incremento del 3,5%. Buono anche l’andamento di Pisa, che tocca i due milioni e mezzo di utenti, con un aumento del 2,9%.

Insieme, i due aeroporti toscani, confermano l’ottima salute delle due infrastrutture, che continuano a macinare traffico nonostante le pesanti limitazioni. Specialmente lo scalo di Peretola, resta strangolato fra polemiche e dubbi sul progetto di ampliamento della pista. Ma intanto il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, porta a casa una crescita del primo semestre, che complessivamente raggiunge i 3 milioni e 800mila passeggeri, pari al 3,1% in più rispetto all’anno precedente. «Abbiamo risultati di traffico record in questi primi sei mesi dell’anno – commenta Carrai – a conferma della validità del modello di business e del ruolo centrale svolto dal Sistema Aeroportuale Toscano quale porta di accesso alla Regione, come testimoniato dal peso preponderante dei voli internazionali nei due scali di Pisa e Firenze».

Il presidente spiega che il primo semestre si è inoltre contraddistinto per l’inaugurazione della nuova rotta per Lisbona operata da Tap, che è andata a completare la rete dei grandi hub europei collegati con lo scalo di Firenze. «Continua a registrare tassi di crescita particolarmente significativi il mercato russo – continua Carrai – grazie all’apertura del collegamento da Pisa per San Pietroburgo e all’incremento di frequenze per Mosca».

Sul versante economico, i ricavi totali sono cresciuti del 10,4% a quota 61 milioni di euro, con un risultato netto di 5,9 milioni (+64,6%).

Insieme, gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa, hanno collegato 95 destinazioni, di cui 12 nazionali e 83 internazionali (22 operate in entrambi gli scali), servite da 37 compagnie aeree (di cui 7 operanti in entrambi gli scali), 21 Iata (International Air Transport Association) e 16 low cost. Il traffico cargo, con 5.686 tonnellate di merce e posta trasportate, è in aumento del 5,2%.

Ma non mancano le dolenti note. Così come accaduto negli anni scorsi, nella relazione finanziaria si sottolinea che anche il primo semestre del 2018 è stato caratterizzato da un elevato numero di voli dirottati o cancellati, pari a 741 movimenti, per una perdita stimata di circa 76 mila passeggeri. Di questi, ben 189 sono stati dirottati o cancellati per avverse condizioni meteo «a testimonianza dell’inadeguatezza dell’infrastruttura fiorentina – si ribadisce –. Al netto della perdita stimata di passeggeri, il traffico dello scalo aeroportuale di Firenze avrebbe registrato una crescita del traffico passeggeri del +9,6%». Ieri, in occasione della seduta per l’approvazione della semestrale, il Cda ha proceduto alla cooptazione di Silvia Bocci quale nuovo consigliere di amministrazione, in sostituzione di Ylenia Zambito, dimessasi dalla carica il 23 luglio scorso.